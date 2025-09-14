ହମିରପୁର : ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହମିରପୁରରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଗଛରୁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷିଛି । ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗଛରୁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷୁଥିବାବେଳେ ଲୋକମାନେ ତଳେ ରହି ଟଙ୍କା ଗୋଟାଉଥିଲେ । ତେବେ କଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ?
ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜଣେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଏକ ଟଙ୍କା ଥଳି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ ଧରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିଯାଇଥିଲେ । ଥଳିରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା । ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଗଛଉପରେ ଚଢି ବ୍ୟାଗରୁ ଟଙ୍କା କାଢି ତଳକୁ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଲେ । ଏହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାଟି ହମିରପୁରର ମୌଧା କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଥାନା ଚୌରାହା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମରାଠିପୁରରେ ଘଟିଥିଲା ।
ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରୁ ଟଙ୍କା ପକାଉଥିବାବେଳେ ଲୋକମାନେ ତଳେ ଥାଇ ତାହାକୁ ଗୋଟାଉଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଧରି ପଳାଇଥିଲେ । ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫେରିଆସିଥିଲା ।
