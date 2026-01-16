ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଶୁକ୍ରବାର ଏହାର ନୂତନ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି, ସୋମବାର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯିବ, ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ଣ ୫ଟାରୁ ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ; ନଚେତ୍ ସେହିଦିନ ହିଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଦଳର ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୧୪ରେ ଦଳ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ ତଥା ବିହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ବିଜେପିର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇ ଥର ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳର ସଭାପତି ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଦଳର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଥିଲେ।