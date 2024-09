ମୁମ୍ବାଇ: ଗୋଟିଏ ପଟେ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁମ୍ବାଇର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରର ଲଡୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ୟାକେଟରେ ମଲା ମୂଷାଛୁଆ ମିଳିଛି।

ତିରୁପତି ଲଡୁ ବିବାଦ ପରି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକଙ୍କ ପ୍ରସାଦର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପରେ ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉନାହିଁ। ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଲଡୁ ପ୍ରସାଦର ପ୍ୟାକେଟରେ ମଲା ମୂଷାଛୁଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଲା ମୂଷାଛୁଆ ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମୂଷାମାନେ ଲଡୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଡୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଷା ଖଣ୍ଡିଆ କରିଛି।

#WATCH | Mumbai: Sada Sarvankar, Shiv Sena leader & Chairperson of Shree Siddhivinayak Ganapati Temple Trust (SSGT) says, "The place where prasad of Lord Ganesh is prepared here is very neat and clean. We make all efforts to keep it very clean. Ghee, cashew and whatever else goes… pic.twitter.com/65p89KUwiL