ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଫାଷ୍ଟାଗ ପାସ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ରାଜମାର୍ଗଯାତ୍ରା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପହାର ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆପରେ 'ପାସ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ' ବିକଳ୍ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସରଳ ଓଟିପି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ସଂଲଗ୍ନ ଫାଷ୍ଟାଗରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁଲଭ ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧୧୫୦ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଏକ ବର୍ଷ ବୈଧତା ପାଇଁ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ୨୦୦ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା କ୍ରସିଂ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରେ। ଏହି ପାସ୍ ଏକ ବୈଧ ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଣ-ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ରାଜମାର୍ଗଯାତ୍ରା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକକାଳୀନ ଶୁଳ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ପରେ ଯାନ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ।
୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫.୬୭ କୋଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଚାହିଦା ରହିଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିଛି।