ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏନଏସଜି ଏହାର ୪୦ତମ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ବୁଧବାର ପାଳନ କରୁଛି। ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଏନଏସଜି କମାଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏନଏସଜି ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଆଇପିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ବୋଝ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୪୫୦ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।

୯ ଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏନଏସଜି କମାଣ୍ଡୋ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବ ସିଆରପିଏଫକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (ସିଆରପିଏଫ)ର ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ସେଲ୍‌ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ବାଟାଲିୟନ ଯୋଗଦେବାକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ(ଏନଏସଜି) ର ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ୯ ଜଣ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସପି ସଭାପତି ମାୟାବତୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ.କେ ଆଡଭାନୀ ଅଛନ୍ତି।

ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ, ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଛତିଶଗଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ, ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଜାଦ ପାର୍ଟି (ଡିଜିପି) ) ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ, ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ (ଏନସି) ସଭାପତି ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଏହି ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ୯ଜଣ ଭିଆଇପିଙ୍କୁ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ।

୬ ଟି ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ବାଟାଲିୟନ ଥିବା ସିଆରପିଏଫକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସପ୍ତମ ବାଟାଲିୟନ ଯୋଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ନୂତନ ବାଟାଲିୟନ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ସଂସଦରେ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ସିଆରପିଏଫ ହାତରୁ ସିଆଇଏସଏଫକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ସିଆରପିଏଫକୁ ଏଏସଏଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦିଆଯିବ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଚାର୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏନଏସଜି ହାତରୁ ସିଆରପିଏଫକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ।

ସୂଚନାନୁସାରେ, ଏହି ୯ ଜଣ ଭିଆଇପିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସିଆରପିଏଫ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡଭାନ୍ସଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଣ୍ଟାକ୍ଟ (ଏଏସଏଲ) ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଛନ୍ତି।

ଏଏସଏଲରେ ଭିଆଇପିଙ୍କର ଆଗାମୀ ଗସ୍ତର ସ୍ଥାନ ଆଗରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ତିନିଜଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ସିଆରପିଏଫ ଦେଶର ୫ ଜଣ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସରଣ କରୁଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନଏସଜିକୁ ପୁନଃ ସଂଗଠିତ କରିବା ପରେ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା କେତେକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ନିୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।

ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଏହାର ଅବଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଳତଃ ଏନଏସଜି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା।