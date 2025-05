ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, ସମ୍ପ୍ରତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏକ ସଠିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାୟୁସେନା ଡିଜିଏମଓ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଅବଧେଶ କୁମାର ଭାରତୀ ଏହି ଅନୁମାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର କିରାଣା ହିଲ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଣବିକ ବିକିରଣ ଲିକ୍ ହେବାର ଦାବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରାଯାଉଛି।

ଆଣବିକ ବିକିରଣ ବ୍ୟାପିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ ବିକିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଯୋଗୁ ଚର୍ମ ପୋଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମେ’ ୧୩ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

India had Pakistan by its Balls.



Radiation emergency detection plane from US , circling over areas of Pakistan



India hit the command and control center of pak nuclear missile storage center



Local video proof from ground



Orchidectomy performed on #Pakistan#NoMoreNukes? pic.twitter.com/6fB9618rqT