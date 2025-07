ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଏ ପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇନଥିଲେ ବି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ (ଟ୍ରୁଥ) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ଏପରି ଏକ ଏଆଇ-ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହେବ ଯେ ସେ ଓବାମାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଏଆଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଓବାମା ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଏଫବିଆଇର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ଓବାମାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏହି ସମୟର ଟ୍ରମ୍ପ ହସୁଛନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ପରେ ଓବାମା ଜେଲରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଆଇନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁନ୍ତି।

