ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ GST ହାର ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। GST ହାର ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଉତ୍ସବକାଳୀନ କିଣାକିଣି ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୋଟ GST ସଂଗ୍ରହରେ ୪.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ପ୍ରାୟ ୧.୯୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଶନିବାର ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୋଟ GST ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାୟ ୧.୯୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ୧.୮୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ୪.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ୧.୯୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ, ସିଜିଏସଟି ପରିମାଣ ୩୬,୫୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏସଜିଏସଟି ପରିମାଣ ୪୫,୧୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଇଡିଏସଟି ପରିମାଣ ୧,୦୬,୪୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେସ୍ ପରିମାଣ ୭,୮୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଜିଏସଟି ହାର
ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସମେତ ୩୭୫ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (GST) ହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଅକ୍ଟୋବରର GST ସଂଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଚାହିଦାର ଚାହିଦାର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣରେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ GST ହାର ହ୍ରାସ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର କ୍ରୟ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଜିଏସଟି ହ୍ରାସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।
ଲାଗୁ ହେଲା ସରଳ ଜିଏସଟି ପଂଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆଜିଠାରୁ (November 1) ମାତ୍ର ତିନିଦିନରେ ଜିଏସଟି ପଂଜୀକରଣର ମଂଜୁରୀ ମିଳିପାରିବ । ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସରଳ ଜିଏସଟି ପଂଜୀକରଣ ସ୍କିମ ଦ୍ବାରା ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏ ନେଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।