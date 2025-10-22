ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାଉଳ ସମ୍ମିଳନୀ (BIRC) ୨୦୨୫ ସହିତ ନିଜର ସହଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ମିଳନୀ।
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା BIRC-2025 ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଚାଉଳ ଶିଳ୍ପରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ସହଯୋଗ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାଉଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଭୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅବଦାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ-ପ୍ରତିରୋଧୀ କିସମ ସମେତ ଧାନ ଚାଷରେ ସମୃଦ୍ଧ ବିବିଧତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ,ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ କୃଷି ନୀତି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ BIRC ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ।
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱରୂପ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଉପରେ କଫି ଟେବୁଲ୍ ବୁକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଦେବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ରେ ଚାଉଳ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ରଚନା କରିବ।
ଆୟୋଜକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ସହଭାଗୀତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
BIRC-2025 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହମତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ, ଶ୍ରୀ ଲାଲ ମହଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ IREFର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ପ୍ରେମ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ: BIRC-2025 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଆମେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହି ସହମତି ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହା ଆମର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିରେ ସମବାୟ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ।
ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରେତା, ୨,୫୦୦ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀ, ୫,୦୦୦ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ମିଲର୍ସ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ କୃଷି-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉଦ୍ଭାବକ ସମେତ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।