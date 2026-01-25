ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ୍ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପଦକ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦକ ଏବଂ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀପ୍ରସାଦ ତମାଙ୍ଗ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶୁଭନାରାୟଣ ମୁଦୁଲି, ଡିଏସପି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଆଇନ୍ଦ, ଡିଏସପି ପ୍ରଣୀତା କୁମାରୀ ରାୟ, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ, ମହମ୍ମଦ ହଫିଜ୍, ହାବିଲଦାର ଲତା ନାୟକ, ଏଏସଆଇ ନିଗମାନନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୁଦୁଲି।
ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ଏଡିଜି ପ୍ରତୀକ ମହାନ୍ତି, ଡିସିପି ପ୍ରମୁଖ କୁମାର ସିଂ ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାହସିକତା ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଡିଏସପି ଅତୁଲ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଏଏସଆଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କନଷ୍ଟେବଲ ଥବିର ମାଝୀ ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ। ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିମ୍ବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସିକତା ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାହସିକତା ପଦକ (ଜିଏମ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବିପଦର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କରାଯାଏ।
୧୨୫ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ୪୫ ଜଣଙ୍କୁ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର କ୍ଷେତ୍ରରୁ, ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ସାହସିକତା ପଦକ (ଜିଏମ): ମୋଟ ୧୨୫ ସାହସିକତା ପଦକ (ଜିଏମ) ମଧ୍ୟରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୨୧ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୪ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପଦକ (ଜିଏମ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ସେବା ପଦକ: ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦକ (ପିଏସଏମ) ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଦ୍ଵାରା ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପଦକ (ଏମଏସଏମ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ମୋଟ ୧୦୧ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦକ (ପିଏସଏମ) ମଧ୍ୟରୁ, ୮୯ଟି ପୁଲିସ ସେବା ପାଇଁ, ୫ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ୩ଟି ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୃହରକ୍ଷୀ ସେବାକୁ ଏବଂ ୪ଟି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ମୋଟ ୭୫୬ ଟି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା (ଏମଏସଏମ) ପଦକ ମଧ୍ୟରୁ, ୬୬୪ଟି ପୁଲିସ ସେବାକୁ, ୩୪ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାକୁ, ୩୩ଟି ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଗୃହରକ୍ଷୀ ସେବା ଏବଂ ୨୫ଟି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।