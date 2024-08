ପ୍ୟାରିସ୍: ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପୁଲ୍ ‘ବି’ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ୨-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ପରାଜିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ହରମାନପ୍ରୀତ ସିଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ।

ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ଏକ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରି ନ ଥିଲେ। ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା।

କ୍ୟାପଟେନ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ପୁଣି ଥରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଏହାର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ୧-୦ରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।

𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝐈𝐫𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 𝟎-𝟐 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚



