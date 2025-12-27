ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ୧୦୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ, ଏହାର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସଂଘ ନିଜର ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଚାରକ ରହିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ଭାଗ ପ୍ରଚାରକ ରହିବେ। ଏହି ସମ୍ଭାଗ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ପରିସର ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ହେବ।
ନୂତନ ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି?
ଏହି ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ରହିବ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟି ମଣ୍ଡଳ ମିଳିତ ହୋଇ ସଂଘର ଏକ ବିଭାଗ ଗଠନ କରାଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଛଅଟି ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି: ବ୍ରଜ, ଅବଧ, ମିରଟ, କାନପୁର, କାଶୀ ଏବଂ ଗୋରଖ ପ୍ରଦେଶ। ତଥାପି, ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଆରଏସଏସର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୮ଟି ମଣ୍ଡଳ (କମିସନରୀ) ଅଛି। ତେଣୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ନଅଟି ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଚାରକ ରହିବେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ସଂଘର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଚାରକ ସଂଖ୍ୟା ୧୧ରୁ ୯କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହା ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୭୫ ସମ୍ଭାଗ ପ୍ରଚାରକ ରହିବେ ।