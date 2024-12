ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ 'ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ' ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବା ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ ଆଗତ ସପକ୍ଷରେ ୨୬୯ ଭୋଟ୍ ପଡିଥିବାବେଳେ ବିରୋଧ‌ରେ ୧୯୮ ଭୋଟ୍ ପଡିଛି। ଏହା ପରେ ଏହି ବିଲ୍‌କୁ ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ କମିଟି(ଜେପିସି) ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସଂସଦର ମିଳିତ କମିଟି ନିକଟକୁ ବିଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

#WATCH | On 'One Nation One Election' Bill, Congress MP Gaurav Gogoi, says "The government is arguing that crores of rupees are being spent in organizing elections and it is trying to save money. To conduct a Lok Sabha election, Rs 3700 crores is spent, this figure was given by… pic.twitter.com/JZlYh5nKCy

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସକାଶେ ମାଗଣା ରେଳ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତି ୟୁପି ସରକାର

ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି,ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, ଗୃହର ଅଧିକ ସମୟ ନ ଦେଇ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଜେପିସି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତ। ତେବେ ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନା ଜେପିସିରେ ହେବ ଏବଂ ଜେପିସି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହାକୁ ପାସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ହେବ।

#WATCH | On One Nation One Election Bill, Congress MP Shashi Tharoor says "It is technically introduced, but you heard from the objections of a lot of parties. In addition to all the very valid objections made by the opposition members, there's also the question of depriving our… pic.twitter.com/Tf3fFWbt7W