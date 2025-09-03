ଶ୍ରୀନଗର: ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦାବି କରି ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇ ଆଣିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦିନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଅନନ୍ତନାଗ ପଶ୍ଚିମ ବିଧାୟକ ଅବଦୁଲ ମାଜିଦ ଭଟ୍ ଲାର୍ମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ଇତିହାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପରି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଜିତିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ନୀତି ବିଶ୍ୱାସ ଗଠନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ, ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୯ରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ରହିଛି। ଏକୀକରଣ ବଦଳରେ, ଆମକୁ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ତଳ ସୋପାନକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ଭାବ ପୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନିରନ୍ତର ବିଳମ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି।
ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ରାଜନୀତିର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାନତାର ବିଷୟ, ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବିଷୟ। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବ।
