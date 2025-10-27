ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍’ ଏବଂ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍’ ବିବେଚିତ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବି ରୋହିତଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି।
କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ରୋହିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବା ଧାରଣା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବୁଲା କୁକୁରକୁ ନେଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ରୋହିତଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ୍
ରବିବାର, ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯଦି ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଖବରର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ବନିବା ସ୍ବାଭାବିକ।
ରୋହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସିଡନୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶେଷ ଥର ପାଇଁ, ସିଡନୀକୁ ବିଦାୟ।" ରୋହିତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅନୁମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳରୁ ତାଙ୍କର ଅବସର ବିଷୟରେ ନା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଉପୁଜିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭିତରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାରୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ Shreyas
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା
ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ପରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
rohit sharma। social media | australia