ଡେରାଡୁନ: ଅଶୁଭ ମଙ୍ଗଳବାର, ଯେଉଁଦିନ ମାଡି ଆସିଥିଲା ମହାପ୍ରଳୟ । ସେଦିନ କିଏ ଖାଇବସିଥିଲା ତ କିଏ କାମ କରୁଥିଲା ପୁଣି କିଏ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ହଠାତ୍ ପାହାଡରୁ ମାଡି ଆସିଥିଲା ପ୍ରଳୟ । ଧରାଲିକୁ ଧୋଇନେଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଥିବା ଭିଡିଓରୁ ତ ଜଣାପଡୁଛି ହେଲେ ଯିଏ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଧରାଲି ଆଡେ ମାଡି ଆସୁଥିଲା ମହାବିପତ୍ତି ।
ଆଜିକୁ ୪ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଧରାଲି ଓ ହର୍ଷିଲ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା । ପୂରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଏ ଜାଗା । ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ କେବଳ ଆକାଶମାର୍ଗ । ହେଲିକପ୍ଟର ଜରିଆରେ କେବଳ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ଯ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ସବୁ ଧୋଇଯାଇଛି, ପୋଲ କୁଆଡେ ଭାସି ପଳେଇଛି ତାର ପତ୍ତା ମିଳୁନି । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାମରେ ଅନେକ ବାଧା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଛି ।
#WATCH | Uttarkashi, Uttarakhand | Drone visuals of the flash-flood affected Dharali village. SDRF, NDRF, and ITBP personnel are on the ground, rescuing the stranded people. pic.twitter.com/TqQNwNZD2s— ANI (@ANI) August 8, 2025
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନଡିଆରଏଫ, ଏସଡିଆରଏଫ, ଆଇଟିବିପି, ବିଆରଓ ଉଦ୍ଧାରକାମକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆବର୍ଜନା ତଳୁ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଏବଂ ସଂଗଠନମାନେ ମଧ୍ଯ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି । ଇତିମଧ୍ଯରେ ୩୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡେରାଡୁନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଜରିଆରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି । କାପଣ କୁହାଯାଉଛି ଆବର୍ଜନା ତଳେ ଶତାଧିକ ମୃତଦେହ ଥାଇପାରେ ।
Op Dharali | The Indian Army, in close coordination with the Indian Air Force, SDRF, NDRF, ITBP, BRO, and civil administration, continues to lead large-scale rescue and relief efforts in the flood and landslide-affected region of Dharali and Harsil in Uttarakhand under Operation… pic.twitter.com/0bW1L2qjs1— ANI (@ANI) August 8, 2025
କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ପାଟିରେ ପୂରା ଗାଁ, ପୂରା ବଜାର ପଶିଯାଇଛି । ଆବର୍ଜନାର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଘର ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ସମାଧି ଦେଇ ଦେଇଛି । ପ୍ରଳୟ ପାଟିରେ ୧୫୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଳ୍ପ କେଦାର ମନ୍ଦିର ବି ପଶିଯାଇଛି । ମନ୍ଦିରର କେବଳ ଚୂଳୀ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ ପୋତି ଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଶହଶହ ଲୋକ ଥିଲେ । ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ରହିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆବର୍ଜନା ତଳେ ସେମାନେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି- ମୋ ହେଲେଟରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ । ମୁଁ ଦ୍ବିପହରେ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଣିଲି ଏମିତି ପ୍ରଳୟ ଆସିଛି । ଫେରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହୋଟେଲ ନଥିଲା । ହୋଟେଲ ସହ ସମସ୍ତେ କାଦୁଅ ମିଶା ପାଣି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏମିତି ଘଟଣା ସାରା ଧରାଲିରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଛୁଇଁବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।