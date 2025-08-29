ରାୟପୁର:ଅପରେସନ ମନସୁନ୍କୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏଲଏମଜି ସହ ୬୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଅବୁଝମାଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି।
କୋହକମେଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁତୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀଙ୍କ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଯାଡର ମାଓବାଦୀ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ଭୟରେ ପଳାଇଥିବା ନାରାୟଣପୁର ଏସପି ରବିନସନ ଗୁରିଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଲଏମଜି ବନ୍ଧୁକ,ତ୍ରିଚି ଏକେ-୪୭ ବନ୍ଧୁକ, ଏସଏଲଆର, ଇନସାସ, ଷ୍ଟେନଗନ୍, ପିସ୍ତଲ, ୩୦୩ ରାଏଫଲ, ୫୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଶତାଧିକ ବିଜିଏଲ ସେଲ୍ , କୋଡେକ୍ସ ତାର ଓ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘ ୫ ଦିନ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଆରପଟେ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଇଟିବିପି, ସିଆରପିଏଫ ଓ ଡିଆରଜି ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଥିଲା ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି।
