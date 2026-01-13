ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନାର ବାର୍ଷିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି. ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦିଓ ମେ’ ୧୦ ତାରିଖରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା ତେବେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି।
୨୦୨୫ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧାରେ ୩୧ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଛି
ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୨୫ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧାରେ ୩୧ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୬୫% ପାକିସ୍ତାନୀ ମୂଳର ଥିଲେ। ନିହତ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, ସିଏପିଏଫ୍, ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ରେଳବାଇ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବା ଉଚିତ।ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ତିନି ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ୨୦୨୫ରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।ସେ କହିଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ଥର ପ୍ରାୟ ୪୦୦,୦୦୦ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଅଧିକ।ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏପରି ପରିବେଶରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଶ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥାଏ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ମାଧ୍ୟମରେ , ଭାରତ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜେଏଆଇ, ମିଳିତତା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଏବଂ ନବସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।
ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ
ଚୀନ୍ ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତର ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁପାଳନ, ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୁହାଉଛି।ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ସୀମା ଏଲଏସିରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମୁତୟନ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ସରକାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
