ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିପଦ ବେଳେ ନିଜର ବଡପଣ ଦେଖାଇ ପଡୋଶୀ ଦେଶକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି ଭାରତ । ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଛି ଭାରତ । ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂକମ୍ପ ପରି ସ୍ଥିତିରେ ଛିଡା ହୋଇ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଆଖିରେ ଦେବଦୂତର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମ୍ୟାମାରକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପରେସନ ‘ବ୍ରହ୍ମା’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

#WATCH | Indian Air Force aircraft being loaded with relief material for Myanmar. The 60 Para Field Ambulance is getting ready to depart for Myanmar as part of #OperationBrahma : XP Division, MEA (Source: XP Division, MEA) pic.twitter.com/ZtRgYg6h3G

ତେବେ ମ୍ୟାମାରର ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସାଜିଛି ଭାରତ । କାଲି ବିପଦ ଆସିବା ପରେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଭୂକମ୍ପରେ ଛାରଖାର ମିଆଁମାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛି ଦେଶ । ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ୧୫ ଟନରୁ ଅଧିକ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଛି । ତା ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ।

Spoke with Senior General H.E. Min Aung Hlaing of Myanmar. Conveyed our deep condolences at the loss of lives in the devastating earthquake. As a close friend and neighbour, India stands in solidarity with the people of Myanmar in this difficult hour. Disaster relief material,…