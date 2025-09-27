ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜିର ନେତାମାନେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ ତାଙ୍କ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ। ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଗାଁ ଜିରାପୁରରେ, ଆମେ ପାଣି ପିଉ ନ ଥିଲୁ। ମୋ ବାପା ଘରୁ ପାଣି ପାତ୍ର ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲାଳନପାଳନ ଭିନ୍ନ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ସେ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ୱାୟାନାଡ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
भाजपा के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर की भद्दी टिप्पणी. कहा- हमारे जमाने में लोग बहन के घर का पानी नहीं पीते थे अब नेता विपक्ष अपनी बहन को चौराहे में चुम्बन कर लेते हैं....!@INCIndia@BJP4Indiapic.twitter.com/eiGyCLWvYb— Rupesh Mishra (@rupeshmishramp) September 25, 2025
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ ରେ, ସେ ଇନ୍ଦୋରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ନାଚୁଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ରେ ଆମେ ଖରାପ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲୁ। ଜୁନ ୨୦୨୫ରେ, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ, କହିଥିଲେ ସେ ଛୋଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
कैलाश विजयवर्गीय अपनी सोच, भाषा और भावना— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) September 25, 2025
से मातृशक्ति का कई बार अपमान कर चुके हैं! pic.twitter.com/WTMJh7aeci
କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଜିତୁ ପଟୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ ଜଣେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବରାତ୍ରି ଭଳି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଏପରି କଥା କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ମାତା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଉଚିତ୍। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।