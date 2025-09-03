ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଏସଟି ସଂଶୋଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ - ୫% ଏବଂ ୧୮% ରେ ସରଳୀକରଣ କରିବା। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସକୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶସ୍ତା କରିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସ କରି ଲାଭବାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବ୍ୟାପକ ରାଜସ୍ୱ ହ୍ରାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ସଂଶୋଧିତ ସ୍ଲାବ ଯୋଗୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତି ଉପରେ ସମାନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷକରି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୪୦% ଟିକସରୁ ଯେକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ପଠାଯିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ହେବ।