ମୁମ୍ବାଇ: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାକ୍‌ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ 'ଭୋଟ୍ ଜିହାଦ୍' ବିବୃତି ଦେଇ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ସମେତ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ, ନାନା ପାଟୋଲ ଏବଂ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏହି ବିବୃତିକୁ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଫଡନବୀସ୍‌ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।

ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ କହିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ୍‌ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି।

ସୁଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫଡନବୀସ୍‌ଙ୍କ ଦଳ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଏଜେନ୍ସିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିବୃତି ନେଇ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ।

'ଭୋଟ୍ ଜିହାଦ୍' ବିବୃତି ନେଇ ଫଡନବୀସ୍‌ଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚିତ ବହୁଜନ ଅଘାଡି ନେତା ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ବେଦକର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମୁସଲମାନ ଭୋଟକୁ ଜିହାଦ୍ ବୋଲି କହୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟର ଜିହାଦ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନାନା ପାଟୋଲ ମଧ୍ୟ ଫଡନବୀସ୍‌ଙ୍କ ବିବୃତିକୁ ସମାନତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

