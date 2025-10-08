ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଏନଡିଏ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚିରାଗ ପାସୱାନ ତାଙ୍କ ଦାବିରେ ଅଟଳ ଥିବା ବେଳେ, ଏଚଏଏମ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିତନ ରାମ ମାଂଝୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳ ୧୫ ଆସନ ନ ମିଳିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ।
ଜିତନ୍ ରାମ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ମିଳିନାହିଁ। ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏହି ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବୁ?"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏନଡିଏର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ଯେପରି ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରା ନଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମକୁ ୭ ଆସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ୪ ଜିତିଥିଲୁ। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହାର ୬୦% ଥିଲା। ଏଥର ଆମେ ୧୫ ଆସନ ଚାହୁଁଛୁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୬୦% ଆସନ ଜିତିବା ପରେ, ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ୍ ରାମ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ୧୫ ଆସନ ପାଏ, ତେବେ ମୁଁ ୮ ରୁ ୯ଟି ଆସନ ଜିତିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ୧୫ଟି ଆସନ ନ ପାଏ, ତେବେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ।"
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଜିତନ ରାମଙ୍କ ଦଳ, ଏଚଏଏମକୁ ବିଜେପି ସାତଟି ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଫର ଦେଇଛି। ଏହି ସାତଟି ଆସନ ଯେଉଁଠାରେ ଏଚଏଏମ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା। ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଚାରୋଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ବିଜୟୀ ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଇମାମଗଞ୍ଜ, ବାରାଚଟି, ସିକନ୍ଦରା ଏବଂ ତେକାରୀ। ଦଳ କୁଟୁମ୍ବା, ମଖଦୁମପୁର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆର କସବା ଆସନ ହରାଇଲା। ଏହି ସାତଟି ଆସନ ବ୍ୟତୀତ, ଜିତନଙ୍କ ଦଳ ଗୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆସନ ଦାବି କରୁଛି। ସେ ଆସନ ହେଉଛି ଶେରଘାଟି ଏବଂ ଅଟାରୀ। ଜିତନ ରାମ ଅଟାରୀର ଜଣେ ଭୋଟର। ଶେରଘାଟି ଏବଂ ଅଟାରୀରୁ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଜିତନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଚିରାଗ ପାସୱାନ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଅସୁବିଧା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ୪୦ଟି ଆସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବିଜେପି ଏହି ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ଚିନ୍ତିତ। ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୦୩ ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୁଶୱାହାଙ୍କ ଦଳ ୧୫ ଟି ଆସନ ଦାବି କରୁଛି।