ମୁମ୍ବାଇ: ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ନେତା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଉପରେ ଦୋହରା ରାଜନୀତି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧି ଦଳର ଲୋକମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ରଘୁନାଥ ମାଶେଲକର କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ତିନୋଟି ଭାଷା ମରାଠୀ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥିବାରୁ, ସେମାନେ ଏହାର ବିପରୀତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।

ଏଏନଆଇକୁ ଏକ ବିବୃତିରେ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧି ଦଳ ସରକାରରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଦୋମୁହାଁ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାଦା ଭୁସେଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ।

ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଭାଷା ଶିଖିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ମରାଠୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହିନ୍ଦୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

#WATCH | Nagpur | On the statement of Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray, Maharashtra Dy CM Eknath Shinde says, "...The then Chief Minister of Maharashtra had made mandatory the teaching of three languages – Marathi, English, and Hindi which was recommended by the Raghunath… pic.twitter.com/yMIykNvcK4