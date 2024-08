ନ୍ୟୁୟର୍କ : ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଅଫିସ ଓ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବାରେ ପୁଣି ଥରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ବର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଆଜ୍ୟୋର ଓ ୩୬୫ ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି । ଏ ନେଇ କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ସଂପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ । ତେବେ କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ କେବଳ ୟୁରୋପରେ ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସେବା ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ଓ୍ବେବସାଇଟ ଡାଉନଡିଟେକ୍ଟର ଅନୁସାରେ ଅନେକ ୟୁଜର ଆଉଟଲୁକ କନେକ୍ସନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

We're currently investigating access issues and degraded performance with multiple Microsoft 365 services and features. More information can be found under MO842351 in the admin center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 30, 2024