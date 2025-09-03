ଲକ୍ଷ୍ନୌ:ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜ୍ୟର ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଦରମା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁପି ଆଉଟସୋର୍ସ ସର୍ଭିସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି ପବ୍ଲିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନି ଆଇନ-୨୦୧୩ର ଧାରା ୮ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅଣ-ଲାଭକାରୀ ଭିତ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଥିବା ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ନିଗମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବେତନ ମିଳୁନଥିଲା, ପିଏଫ୍ ଜମା ହେଉନଥିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସରକାର ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।