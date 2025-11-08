ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏୟାର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ଏଟିସି) ସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ ଗୁରୁତର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ଆଜି ଦେଶର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (ଆଇଜିଆଇଏ)ରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେବା ସହ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି। 

ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟାଘାତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସେଜ୍ ସୁଇଚିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଏଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍)  ସମସ୍ୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ଲାନ୍‌ ସମେତ ଏୟାର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଅଟୋ ଟ୍ରାକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଏଏମ୍ଏସ୍)କୁ  ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୈଷୟିକ ବିଫଳତା କାରଣରୁ, ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନେ ମାନୁଆଲ ଭାବରେ ବିମାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ବିମାନ ଯାତାୟାତରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍ ସୂଚାଇଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।  ବୈଷୟିକ ଟିମ୍‌ ସିଷ୍ଟମକୁ ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।