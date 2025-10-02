ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ : କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଗଡେ ବୁଧବାର ଦିନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଫଳ ପେସମେକର ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ କାମରେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଖଡଗେଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫେନରେ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଖଡଗେଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖାର୍ଗେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, "ଖାର୍ଗେଙ୍କ ପେସମେକର ପ୍ରତିରୋପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ସକାଳେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି।"
ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ।"