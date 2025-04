ପହଲଗାମ: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହରଭଜନ ସିଂହ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ହରଭଜନ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ‘ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନୃଶଂସ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମବେଦନା ରହିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।"

My heart goes out to family members of all those who lost their lives in dastardly attack. This can't be forgiven.#Pahalgam