ଶ୍ରୀନଗର: ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା । ଶ୍ରୀନଗରରେ ଶାହା ଦେଲେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶରେ ୨୬ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଶାହା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଆସି ମୃତକଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରିବ ମରଶରୀର ।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah pays tributes to the victims of the Pahalgam terror attack, in Srinagar, J&K pic.twitter.com/tPRSj4ewUg