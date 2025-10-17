କାବୁଲ : ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ (Pakistan-Afganistan faceoff) ମଧ୍ୟରେ ଗତ ବୁଧବାର ହୋଇଥିବା ୪୮ ଘଣ୍ଟିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । କତରର ଦୋହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗୁ ରହିବ । ଦୋହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ ତାଲିବାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ଶନିବାର ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । 

Advertisment

ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ତାଲିବାନ କହିଥିଲା ଯେ ଇରାନ (IRAN) ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାବୁଲ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ବ୍ୟାପାର ଅଧିକାରୀ ରେଜା ବାହରାମିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ତାଲିବାନର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ସିନହୁଆ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କତରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଏକ ଆଫଗାନି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ପକ୍ଷ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦୋହା ଯାତ୍ରା କରିପାରେ।

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ : Mehul Choksi : ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ହେବ ମେହୁଲ ଚୋକସି, ବେଲଜିୟମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କାବୁଲ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଅନେକ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । 