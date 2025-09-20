ଦୁବାଇ : ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ହେବେ। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦ ସଂପର୍କୀତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବାତିଲ କରିଛି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି ।
ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା। ଏ ନେଇ ପିସିବି ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିସିବିର ବାରମ୍ବାର ଇମେଲ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଇସିସି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ହଟାଇ ନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଥିଲା।