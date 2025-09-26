ନ୍ୟୁୟର୍କ : ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଶୁକ୍ରବାର ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଭାଷଣରେ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଦାବି ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧମକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କହି ନଥିଲେ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ, ସରିଫ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛି।
ସରିଫ ଏକ ଫମ୍ପା ଦାବି କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସରିଫଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଶାନ୍ତି ଆଣିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।"