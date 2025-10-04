କ୍ବେଟା : ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଆଫଗାନ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାହାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ । ସେମାନଙ୍କ ଶିବିରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି ।
ଚମନରେ ଆଫଗାନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ ନାଗରିକ ସମାଜ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ୱାଲି ମହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ସମୟରେ ମାନବାଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି କରିନାହିଁ।" ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଏହି ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରୁ ବିତାଡ଼ିତ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତ ଫେରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଶରଣାର୍ଥୀ ଓ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆଫଗାନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାର ଘଟଣା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ, ଶହ ଶହ ପୂର୍ବତନ କଏଦୀଙ୍କ ସମେତ ୧୩୫୦୪ ଶରଣାର୍ଥୀ ସୀମା ଦେଇ ଆଫଗାନସ୍ତାନ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି କଷ୍ଟ ଏବଂ ଫେରି ଆସୁଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ।