ଇସଲାମାବାଦ: ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନର ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଏକାଧିକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମ୍ରେ ୩୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କହିଛି ଯେ, ଏହାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହିଂସାର ଜବାବ ଦେଇ ୯୨ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ବଲୋଚ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଏକ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା କାରାଗାର, ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଓ ପାରାମିଲିଟାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ୧୫ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ ୯୨ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେନା କହିଛି।
ବଲୋଚ ବିଦ୍ରୋହର ମୂଳ କାରଣ
କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରଦେଶ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଶାନ୍ତିର ବଳୟରେ ରହିଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ବଲୋଚ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବହେଳା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବଳର ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ। ବଲୋଚ ବିଦ୍ରୋହୀ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବଲୋଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (ବିଏଲ୍ଏ) ଓ ବଲୋଚ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ବିଏଲ୍ଏଫ୍) ପରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସଲାମାବାଦ ବିରୋଧରେ ସମ୍ବଳ ଶୋଷଣ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବହେଳା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ (ଭାରତୀୟ) ପ୍ରଭାବ ଓ ଆପରାଧିକ ନେଟୱାର୍କକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ, ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମେତ ସକ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଭାବରେ ମହିଳା
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବଲୋଚ ବିଦ୍ରୋହରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା। ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ବିରଳ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଲୋଚିତ ହେଉଥିଲା। ୨୦୨୨ ପରଠାରୁ ବଲୋଚ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆତ୍ମଘାତୀ ମିସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ, ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ ଜଡିତ ମହିଳାମାନେ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ବିସ୍ତାର କରିବା, ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କିମ୍ବା ଅଧିକାର ଭିତ୍ତିକ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳି ପରୋକ୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୨ରେ, ବିଏଲ୍ଏ ବଲୋଚ ବିଦ୍ରୋହରେ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ଚିତ ମହିଳା ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା, ତା’ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାମଲା ଘଟିଥିଲା।
କାହିଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି?
ବଲୁଚିସ୍ତାନର ପୁରୁଷପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ, ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଯେ ଦମନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚରମ ହିଂସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।