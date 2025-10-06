ଇସଲାମାବାଦ: ଧାର୍ମିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହୋଇଆସୁଛି। ୟୁଏସ୍ କମିସନ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନ୍ୟାସନାଲ ରେଲିଜିଅସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ (ଏସ୍ସିଆଇଆର୍ଏଫ୍) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଅହମଦିଆ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଓ ଈଶନିନ୍ଦା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିଂସାର ଭୟାବହ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି।
ରବୱା ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ଦଣ୍ଡବିଧି ସଂହିତା ଅହମଦିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭେଦଭାବ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି। ୟୁଏସ୍ସିଆଇଆର୍ଏଫ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ରେ ଅହମଦିଆମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ଦଶଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବର ତିନୋଟି ଅହମଦିଆ ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏପ୍ରିଲରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅହମଦିଆ ମସଜିଦ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆକ୍ରମଣର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଥିବା ଜଣେ ଅହମଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲାଇକ୍ ଚିମାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ଜଡିତ ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। କରାଚୀରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଦୁଇଜଣ ଅହମଦିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜନୈକ ତାହିର ମହମୁଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ, ଶେଖ୍ ମହମୁଦ ନାମକ ଜଣେ ଅହମଦିଆଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ପରେ ସରଗୋଧାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ୪୨ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଇଦ୍ ସମୟରେ ଅହମଦିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାରୁ ରୋକିବାକୁ କୋର୍ଟ ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସିଆଲକୋଟରେ ୨୨ ଜଣ ଉପାସକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସିନ୍ଧ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅମାନଙ୍କର ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅପହରଣ ଓ ବଳପୂର୍ବକ ବିବାହ ସାମିଲ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନର କଠୋର ଈଶନିନ୍ଦା ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା, ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆହ୍ବାନ ଦିଆଯାଇଛି।