ଇସଲାମାବାଦ: ବୁଧବାର ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ‘ରଣନୈତିକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି’ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ବାଜା ଆସିଫ୍।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ସାଉଦି ସୈନ୍ୟମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଯୋଗଦେବେ କି? ଉତ୍ତର ଦେଇ ଖ୍ବାଜା କହିଥିଲେ, "ନିଶ୍ଚିତ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ।" ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ସାଉଦି ଆରବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, "ଆମେ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରିନାହୁଁ। ଏହା କେବଳ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାକିସ୍ତାନ ବା ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ କୌଣସି ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲେ, ଏହାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହା ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ।"
ରିୟାଦରେ କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ସାଉଦି-ପାକିସ୍ତାନ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ଉଭୟ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ନାଟୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିରେ ‘ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ’ ଶବ୍ଦକୁ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ।
ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଦ୍ୟତମ ଚୁକ୍ତି ଇସ୍ଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।