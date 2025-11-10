ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆର୍ଏସ୍ଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ତାହା ଚାହୁନାହିଁ। ଭାରତର କ୍ଷତି କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ‘ସଂଘର ୧୦୦ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା - ନୂତନ ଦିଗ୍ବଳୟ’ ଶୀର୍ଷକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି।
ଭାଗବତଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଶାନ୍ତିର ଉପାୟ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ନୁହେଁ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗ କରେ, ତେବେ ଏହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜ ପାଇଁ ସେତେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ।
ଭାଗବତ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ କିପରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ୯୦,୦୦୦ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ଯଦି ଏହା ଶତ୍ରୁତା ଜାରି ରଖେ ତେବେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ପାକିସ୍ତାନ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା କିମ୍ବା ଲଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତ ସହ ସହଯୋଗ କରିବା ଭଲ। ନିକଟତର ହେବା ଭଲ ନଚେତ୍ ଏହାର କ୍ଷତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ଭାଷା ବୁଝୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଝୁଥିବା ଭାଷା ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପରାସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଦିନେ ପାକିସ୍ତାନ ବୁଝିବ। ଆମେ ଚାହୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତ୍କାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ନିକଟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରର ବରଖାନା (ବଡ଼ଭୋଜି) ସମୟରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆମର ପାଇଲଟମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଶକ୍ତିର କେବଳ ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।