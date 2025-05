ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଆରବ ସାଗରରେ ସତର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ନିଜର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।

ଶନିବାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମଦାନି-ରପ୍ତାନି ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିଏଫଟି) ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି।

ର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନରୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଆସିବ ନାହିଁ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ୨୦୨୩ ରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୨.୨୦ଏ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷେଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

Ships bearing Pakistan flag shall not be allowed to visit any Indian port. An Indian flag ship shall not visit any ports of Pakistan: Ministry of Ports, Shipping and Waterways pic.twitter.com/IfB95nECCe