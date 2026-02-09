ଇସଲାମାବାଦ: ବିଶ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଉ କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜମିଅତ ଉଲେମା-ଏ-ଇସଲାମ (ଏଫ୍)ର ମୁଖ୍ୟ ମୌଲାନା ଫଜଲୁର ରେହମାନ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମୌଲାନା ଡିଜେଲ୍ ନାମରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଫଜଲୁର ରେହମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ସରକାର ଓ ଦେଶର ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରେହମାନ କହିଛନ୍ତି, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭୁଲ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଯୋଗୁ ବିଶ୍ବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଉ କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି।
ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ କାହିଁକି ?
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଫଜଲୁର ରେହମାନ ଗତ ୭୮ ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ବିଶେଷକରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଏହାର ନୀତିନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଗତ ୭୮ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନୀତି କାହିଁକି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଭାରତ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆମର ଶତ୍ରୁ କାହିଁକି? ଇରାନ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାହିଁକି?
ଆଫଗାନ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅଦ୍ଭୁତ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଯେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଏକ ଡାଳିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିନାବାଧାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ଓ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ପାକିସ୍ତାନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି। ଫଳରେ ଏହି ଆରୋପ ଯୋଗୁ ପାକିସ୍ତାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନୀତି ବିଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାରେ ବିଭାଜନର ସ୍ବର
ଫଜଲୁର ରେହମାନ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିହୀନତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେନାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ସେନାରେ ବିଭାଜନର ସ୍ବର ଉଠୁଛି। ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଆଲୋଚନା ଓ ଶାନ୍ତିର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବା ଦେଶ କିପରି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ରେହମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରକୁ ବିଫଳତା ବୋଲି କହି ସରିଫ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସିପିଇସି ଉପରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଚୀନ୍ ଆଉ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ସରିଫ ସରକାର ଚୀନ୍ର ହଜିଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଫେରି ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।