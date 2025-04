ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ବର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏପରି ଏକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିଲା।

Local sources report that flooding in the Jhelum River occurred after India released water without prior notification pic.twitter.com/N2bhS1C0ib