ଇସଲାମାବାଦ: ରବିବାର ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୫.୨ ମାପ କରାଯାଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ।

An earthquake with a magnitude of 5.2 on the Richter Scale hit Pakistan at 3:54 am IST: National Centre for Seismology pic.twitter.com/rzMrVQRX5d