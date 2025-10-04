ଇସଲାମାବାଦ:ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବଂ ଏହାର ସେନାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଓକେର ଲୋକମାନେ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ କଶ୍ମୀର ନେତା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କଶ୍ମୀର ପିପୁଲ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି (ୟୁକେପିଏନପି)ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜମିଲ୍ ମକସୁଦ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଟାଇଟାନିକ୍, ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର (ପିଓଜେକେ)ର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏଥିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି।
ମକସୁଦ୍ ପୋକ୍ରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପଛରେ ଦୁର୍ନୀତି, ପରିବାରବାଦ ଏବଂ କଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନକରିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ୟୁଏନଏଚଆରସିର ୬୦ତମ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି,ଏହି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ପରିବାରବାଦ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ନକଲି ଏବଂ ଭେଜାଳ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ପାଲଟିଛି। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିକାଶ, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସବୁକିଛିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୁବବର୍ଗମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ତୁମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିବାକୁ, ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ପରିଚୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଟାଇଟାନିକ୍ ପାଲଟିଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୨ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ନୀରବ ରହୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ରାଣା ସାନାଉଲ୍ଲାହ, ଅହସାନ ଏବଂ ପିପିପି ନେତା ରାଜା ପରଭେଜ ଆଶରଫଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଆଠ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଜାଫରାବାଦ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁ ସୋମବାର ଦିନ ପିଓକେରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପିଓକେରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ନିନ୍ଦା କରି ଜମିଲ୍ ମକସୁଦ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଦେଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଦେଶ। ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଇତିହାସ ରହିଛି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ସିନ୍ଧ, ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ବା, ଗିଲଗିଟ୍-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ନିରନ୍ତର ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ପିଓକେର ଲୋକମାନେ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ଅବିଭକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ମକସୁଦ ପିଓକେକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ଉଗ୍ରବାଦ ପାଇଁ ବଳିର ଛେଳିହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ।