ଅମୃତସର: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସେନାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏଠାରେ, ସେନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ପୁଲିସ ଦୁଇଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୁପ୍ତଚର ସୂଚନା ଯୋଗାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଜନାଲା ପୁଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ଜିନ୍ଦର ମାସିହଙ୍କ ପୁଅ ଫାଲକଶର ମାସିହ ଏବଂ ବାଲାରୱାଲର ଜଗଗା ମାସିହଙ୍କ ପୁଅ ସୁରଜ ମାସିହ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପୁଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗିରଫ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଅମୃତସର ସେନା କ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅମୃତସର ଏୟାରବେସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଉଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଥର ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନା ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅମୃତସରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇଥିଲେ।

In a significant counter-espionage operation, Amritsar Rural Police on 3rd May 2025 arrested two persons—Palak Sher Masih & Suraj Masih—for their alleged role in leaking sensitive information and photographs of Army Cantonment areas and Air Bases in Amritsar.



