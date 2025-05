ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ, ସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପିଓକେର ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ର‌ାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର-ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଭାରତର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେ କରୁଛି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସୈନିକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ବାଜା ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଏହି ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ସହିତ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବୁ।

#WATCH | Civilian areas targeted by the Pakistan army as they continue to violate the ceasefire.



