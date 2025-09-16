ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର କରିଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଦାବିକୁ ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଆସିଛି । ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ।
ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ଇସାକ ଡାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇସାକ ଡାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ।
ଅଲ ଜାଜିରାକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇସାକ ଡାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ଇସାକ ଡାରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ୱାଶିଂଟନରେ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଆଲୋଚନାରେ କଣ ହୋଇଛି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏହାକୁ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି।"