ଇସଲାମାବାଦ: ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ ବିମାନ କମ୍ପାନି ବିକିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। IMF ସମେତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଛି ଯେ, ଶହବାଜ ସରିଫ ସରକାରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନି PIAକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ୧୩୫ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କାରେ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମଙ୍ଗଳବାର କମ୍ପାନିର ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ନିବେଶ କମ୍ପାନିକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (PIA)ର ଘରୋଇକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ନିଲାମି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଲକି ସିମେଣ୍ଟ, ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏୟାରବ୍ଲୁ ଏବଂ ନିବେଶ ଫାର୍ମ ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ସମେତ ତିନୋଟି ପୂର୍ବ-ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପକ୍ଷ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାକ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଡ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ, ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଡର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ।
ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା ପିଆଇଏ
ବିଡ୍ ଖୋଲିବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ, କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ରେଫରେନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଡ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ଏବଂ ଲକି ସିମେଣ୍ଟ୍ ଉଭୟ ଜିତିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ୧୩୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଦେଇ ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ଏହି ବିଡ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।
