Pakistan strikes Afghanistan: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ପୁଣି ଥରେ ମଉଳି ଯାଇଛି। କାବୁଲରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଗୁରୁବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପଳାୟନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ଦେଖି, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭଙ୍ଗ କରିଛି। କାନ୍ଦାହାର ପ୍ରଦେଶର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲଡାକ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଲୁକମାନ ଗାଁରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ତାଲିବାନ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଅବିଚାରିତ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ମୋର୍ଟାର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ପକ୍ଷ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସହିତ ଏହା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା।
CM Election Campaign: ନୂଆପଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପାକିସ୍ତାନ ବିନା ଉତ୍ତେଜନାରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରୁଛି : ତାଲିବାନ
ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜବାରୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ବିନା ଉତ୍ତେଜନାରେ ଆଫଗାନ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Bihar Elections : ବିହାରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଛି : ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର