କାବୁଲ: ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ କାବୁଲର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବାଗ୍ରାମ ଏୟାରବେସ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ରବିବାର ସକାଳେ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା।

ତାଲିବାନ ଶାସକ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ସେନା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ସେନା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଶାସିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ତାଲିବାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

