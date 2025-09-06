ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଇସିସି ମହିଳା ଓଡିଆଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୨ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରେ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଗୌହାଟୀର ଡକ୍ଟର ଭୂପେନ ହଜାରିକା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ନଆସିବା‌ ନେଇ ଖବର ମିଳିଛି।

Advertisment

ସମସ୍ତ ଦଳ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା, ଏହା ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଫଟୋସୁଟ୍ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଜିଓ ସୁପରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଭାରତ ଯିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି)ର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ।

ଦୁଇ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଦେଶରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ତା’ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳିଥିଲା। ଏବେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ତା’ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବ।

pakistan | women-world-cup